Hande Erçel'in yeni projesi heyecanlandırdı

Sen Çal Kapımı dizisinin ardından herhangi projede rol almayan güzel oyuncu Hande Erçel'in yeni projesinin detayları belli oldu. Dijital bir platform için hazırlıklara başlayan Hande Erçel, yeni projesiyle ilgili detayları gizliyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son olarak Sen Çal Kapımı dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Yeni sezonda hangi projede rol alacağı merak konusu olan Hande Erçel'in yeni dizisiyle ilgili detaylar belli oldu.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erçel'in başarılı yapımcı Asena Bülbüloğlu'yla yaptığı görüşmenin bir dijital dizi için olduğu öğrenildi. Hande Erçel'in sıcak baktığı dizi projesinin hikâyesi Bülbüloğlu ile yönetmen Yusuf Pirhasan'a ait... Hikayenin senaryo çalışmaları başladı. Disney Plus için çekilecek diziyi birçok başarılı projeyi kaleme alan Ayşe Kutlu'nun yazdığı öğrenildi. Senaryo çalışmaları bittikten sonra oyuncu kadrosu belirlenecek olan dizinin yeni bir gelişme olmazsa yaza doğru çekilmesi planlanıyor.