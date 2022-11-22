. Çılgın Sedat: Oğlum için dua bekliyorum

Henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrası Serebral palsi hastası olan 16 yaşındaki oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı."BELKİ DE OĞLUM YÜRÜYEBİLECEK""Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen 49 yaşındaki şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.