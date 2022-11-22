. Çılgın Sedat: Oğlum için dua bekliyorum
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Çılgın Sedat: Oğlum için dua bekliyorum

'Çılgın Sedat' sahne adıyla tanınan Sedat Kapurtu, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile dünyaevine girmişti. Bu evliliğinden Siraç ve Yağız adında iki oğlu olan şarkıcı, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Antalya'dan gelen misafirleriyle alışveriş yaparken gazetecilerle karşılaşan Çılgın Sedat, objektiflere poz verip, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ekleme: 22.11.2022 - 23:47 Güncelleme: 22.11.2022 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
Henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrası Serebral palsi hastası olan 16 yaşındaki oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.

Çılgın Sedat: Oğlum için dua bekliyorum

"BELKİ DE OĞLUM YÜRÜYEBİLECEK"

"Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen 49 yaşındaki şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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