. Burçin Terzioğlu kaza geçirdi

Ekranların sevilen oyuncularından olan Burçin Terzioğlu, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Terzioğlu, bir hafta önce evde merdivenlerden düştüğünü ve ayağında bir kırık olduğunu ifade etti.

Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu oyuncu Burçin Terzioğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.Burçin Terzioğlu, evde geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. Burçin Terzioğlu, dün reklam yüzü olduğu bir markanın davetinde boy gösterdi. Merdivenlerden düştüğünü ifade eden ünlü oyuncu, 'Küçük bir kırık var. Üç hafta böyle dolaşacağım' dedi.Burçin Terzioğlu ayrıca, "Yakında sete başlayacağım. Her şey ayarlandı, yakında başlıyoruz" şeklinde konuştu. Terzioğlu, İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı.