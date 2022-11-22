. Belçim Bilgin'den feci kaza sonrası 'araç' uyarısı!
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Beyaz Gazete
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Belçim Bilgin'den feci kaza sonrası 'araç' uyarısı!

Oyuncu Belçim Bilgin, 'Baş Belası' tiyatro oyunu ekibinin Amasya'nın Merzifon ilçesinde geçirdiği ve üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ardından, "Yalvarıyorum bundan sonra o minibüslerle şehirlerarası yol yapılmasın" çağrısında bulundu.

Ekleme: 22.11.2022 - 23:53 Güncelleme: 22.11.2022 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da önceki gün 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan minibüs, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti. Belçim Bilgin, feci kaza hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Belçim Bilgin'den feci kaza sonrası 'araç' uyarısı!

'BELİMİ KIRDIĞIM KAZADAKİ ARAÇLA AYNI TİPTE'

Ünlü oyuncu, 'Çok üzgünüm. Kazada hayatını kaybeden meslektaşlarıma gani gani rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, sabır diliyorum. Altı ay önce geçirdiğim, belimin kırılmasına sebep olan kazadaki araç maalesef aynı tipti. Aydınlıkevler oyunu turnesindeki de öyle. Yalvarıyorum bundan sonra en azından o minibüslerle şehirlerarası yol yapılmasın. Ve herkes kemerini taksın' mesajını yazdı.


Belçim Bilgin'den feci kaza sonrası 'araç' uyarısı!

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