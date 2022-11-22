. Aylin Coşkun'dan Günseli Kato'ya tepki!

Günseli Kato, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, "Bir kadın için çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Ekonomik durum, yaşadığı ortam, sağlık, beden... O ayrı mesela. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, unutmayın. İnsan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için buınu söyleyemeyeceğim maalesef. Kadınlar için çok önemli. İyi ki doğurdum" ifadelerini kullanmıştı.1985 yılında tanıştığı eski eşi Takuo Kato ile evliliğinden Aycan Kato adında bir kızı olan Kato'nun açıklaması kısa sürede gündeme otururken, pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Coşkun oldu."BU DÜNYAYA ÇOCUK DOĞURMAYA GELMEDİK"TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına telefon bağlantısıyla katılan Aylin Coşkun, tepkisini şu sözlerle dile getirdi.Üç yıldır hiç nefes almadan çocuk sahibi olmaya çalışıyorum. Herkes anne olmak zorunda değil. Ben isteyip olamayanlardanım. Bu dünyaya biz kadınlar çocuk doğurmaya gelmedik. Bu bizi güçsüz yapmaz. Ama bunun gibileri dangalak yapar. Beni çok ağlattı. Ben gerçekten bu kadına bu dünyada hakkımı helal etmiyorum."TÜP BEBEK TEDAVİM DEVAM EDİYOR"Aylin Coşkun, 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdiği Volkan Aslan ile geçtiğimiz ay Nişantaşı'ndaki City's çıkışında objektiflere yansımıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen 46 yaşındaki şarkıcı, "Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor şu an. İnşallah bitecek az kaldı" demişti.