. Yağmur Tanrısevsin köpeğiyle poz verdi!

AVM'de görüntülenen ve kendisini çeken gazetecilere köpeği Alf ile poz veren Yağmur Tanrısevsin, giyim tarzı ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Yağmur Tanrısevsin, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde keyifli bir gün geçiren Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde kapılarını açan “The NBA Exhibition” sergisini gezdi. NBA dünyasından birçok eseri gören Tanrısevsin, arkadaşıyla birlikte basketbol oynamayı ve sergi içinde yer alan deneyim alanlarına uğramayı da ihmal etmedi.Kendisini görüntüleyen gazetecilere köpeği Alf ile poz veren Tanrısevsin, giyim tarzı ve doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.