. Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi!

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit, 14 Kasım'da nişanlanmıştı. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle duyurmuştu. Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden oyuncu, kalp ve yüzük emojisiyle fotoğraf paylaşmıştı. İkiliye çok sayıda 'Mutluluklar' mesajları ve beğeni yağmıştı.Sevcan Yaşar ile bir süredir birlikte olduğu İrsel Çivit, bugün dünyaevine girdi. Öğlen saatinde Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törene, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.Sadece bir nikâh ile evlenen ikili, 'Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz' dedi.MAHKEMEDEN SERMİYAN MİDYAT VE SEVCAN YAŞAR KARARI!Eski sevgililer Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat, 2020'de şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada Mayıs 2021'de karar çıkmıştı. Mahkeme, 'kasten yaralama' suçundan Sermiyan Midyat'ı bin 120 TL adli para cezasına çarptırmıştı.Mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle müşteki-sanık Sermiyan Midyat'ın üzerine atılı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından beraatine karar verilmişti. Müşteki-sanık Sevcan Yaşar ise 'kasten yaralama' suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.