. Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi!
  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi!

2020 yılında, o dönem aşk yaşadığı meslektaşı Sermiyan Midyat ile şiddet iddialarıyla davalık olan Sevcan Yaşar (32), müzisyen İrsel Çivit'le üç ay önce evlilik teklifi almıştı. Güzel oyuncu, kendisinden 18 yaş büyük sevgilisine 'Evet' yanıtını vermişti. Geçtiğimiz günlerde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu.

Ekleme: 21.11.2022 - 01:39 Güncelleme: 21.11.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit, 14 Kasım'da nişanlanmıştı. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle duyurmuştu. Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden oyuncu, kalp ve yüzük emojisiyle fotoğraf paylaşmıştı. İkiliye çok sayıda 'Mutluluklar' mesajları ve beğeni yağmıştı.

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi!

Sevcan Yaşar ile bir süredir birlikte olduğu İrsel Çivit, bugün dünyaevine girdi. Öğlen saatinde Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törene, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi!

Sadece bir nikâh ile evlenen ikili, 'Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz' dedi.

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi!

MAHKEMEDEN SERMİYAN MİDYAT VE SEVCAN YAŞAR KARARI!

Eski sevgililer Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat, 2020'de şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada Mayıs 2021'de karar çıkmıştı. Mahkeme, 'kasten yaralama' suçundan Sermiyan Midyat'ı bin 120 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle müşteki-sanık Sermiyan Midyat'ın üzerine atılı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından beraatine karar verilmişti. Müşteki-sanık Sevcan Yaşar ise 'kasten yaralama' suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı...
Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!
Asılsız 'uyuşturucu' tezgahı! 'AK Parti ve MHP'lilerin yeğeni dediler CHP'lilerin akrabası çıktı!
Harekattan yeni görüntü... Türk savaş uçakları terör hedeflerini yerle bir etti!
Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!
Bakan Kirişci duyurdu! 'Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuruyoruz'
Macron'a tokat! Fransa Cumhurbaşkanı bir kadın tarafından saldırıya uğradı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...
İYİ Parti'li Ayşegül Eltimur AK Parti’ye geçti!
İsveç'te Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar! 'Operasyonu durdurun'
MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz
Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı
Bahçeli'den 6'lı masaya aday tepkisi: Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var
MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi
Ümraniye'de İETT otobüsü kaza yaptı: 7 yaralı
Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
HDP'den PKK'lı teröristlere başsağlığı mesajı
Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında: Türkiye hesabını soruyor
19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor