Nilgün Belgün, genç oyuncuları uyardı

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Nilgün Belgün, genç oyunculara estetik hakkında uyarıda bulundu.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nilgün Belgün, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.



Tek kişilik oyununun devam ettiğini söyleyen Belgün, estetikle gündeme gelen oyunculara uyarıda bulundu.



"Herkesin yüzü aynı"



Nilgün Belgün, "Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri böyle duruyor. Aşırı bir şey yaptıramam çünkü ben oyuncuyum. Mimik yapmalıyım. Her şeyin bir dozu var. Herkesin yüzü birbirine benziyor." dedi.