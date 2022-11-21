. Nejat İşler gecelerde görüntülendi!

Komedi ve aksiyon konulu "Tamirhane" adlı filmde rol alan usta oyuncu Nejat İşler, öncek gün Asmalımescit’teki bir mekanda görüntülendi.Gece boyunca etrafını saran güzellerle teker teker ilgilenen Nejat İşler'in samimi halleri objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden oyuncu, yanındaki kızları gönderip mekanı tek başına terk etti. 50 yaşındaki Nejat İşler, 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu, buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.