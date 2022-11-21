. Emel Müftüoğlu'ndan flaş açıklama!
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Emel Müftüoğlu'ndan flaş açıklama!

Altan Erkekli ve Veysel Diker'in "Şifa Niyetine" adlı gösterisine katılan Emel Müftüoğlu, oyun öncesi muhabirlerin sorularına yanıt verdi. "Pandemi dönemiyle darmaduman" olduk diyen Emel Müftüoğlu, "İki ay çok korktum. Yurt dışına da çıktım o süreçte iki kez fakat hiç bu kadar ülkemi kısa sürede özleyeceğimi tahmin etmezdim" dedi.

Ekleme: 21.11.2022 - 01:34 Güncelleme: 21.11.2022 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Emel Müftüoğu, 1994 yılı için oldukça cesur bir iş olan, o günlerde fırtınalar estiren 'Korkuyorum' klibini anlattı.

ERKEK OYUNCU GELMEDİ, KIZ ARKADAŞI OYNADI

Ünlü şarkıcı, klibin çekiminin yapılacağı gün sete tesadüfen yakın arkadaşı olan manken İlknur Bozkurt'la gitmişti. Klipte rol alacak erkek oyuncu gelmeyince, yönetmen Tayfun Güneyer onun yerine İlknur Bozkurt'un oynamasını istemişti.

Bir gölün ortasında, bir sandalda iki kadının 'Korkuyorum' şarkısı eşliğinde el ele görüntülerinin yer aldığı klip uzun süre gündem olmuştu. Müftüoğlu, eleştireler hakkında, 'Kimseye hesap vermek zorunda değilim' demişti.

Emel Müftüoğlu'ndan flaş açıklama!

'BU İŞ ÇOK YANLIŞ ANLAŞILIR'

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf ise şöyle:

Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur...Yıllar geçti, yıllar geçti ve hiç bitmedi. İlk montajı izlerken yönetmene 'Bu çok yanlış anlaşılır' dedim. O da 'Anlaşılacaksa anlaşılsın, o patlatacak işi zaten' dedi.

Emel Müftüoğlu'ndan flaş açıklama!

'Şarkının hikayesini anlatsam, burada herkes düşer bayılır' diyen şarkıcı, 'Ben sana (Armağan Çağlayan) sonra anlatacağım, inanamayacaksın. Evrenin nasıl bir sistemle çalıştığını, nasıl böyle şeyler olduğuna hiç inanamayacaksın.' açıklamasında bulundu.

Öte yandan Decollage Sanat Galerisi önceki gece Altan Erkekli ve Veysel Diker'in 'Şifa Niyetine' adlı gösterisine ev sahipliği yaptı. Gösteri öncesi soruları yanıtlayan Altan Erkekli ve Veysel Diker ikilisi, 'Burada her şey var. Sanata dair ne isterseniz burada mevcut' dedi.

'KEŞKE ÇOĞALSA BU TARZ OYUNLAR'

İkilinin tiyatro oyununu izlemeye gelen isimler arasında Emel Müftüoğlu, Kerem Kupacı gibi isimler de vardı. Oyun öncesi sorulara yanıt veren Müftüoğlu ise, 'Keşke daha da çoğalsa bu tarz yerler ve bu tarz oyunlar. Eğitici ve öğretici olmasının dışında çok da güzel etkinlikler yapılıyor. Çok kıymetli iki sanatçımızın gösterisini izleyeceğiz. Ben de merak içerisindeyim' dedi.

Emel Müftüoğlu'ndan flaş açıklama!

'BOLLUK VE BEREKET İÇİNDEYİZ'

'Pandemi dönemiyle darmaduman' olduk diyen Emel Müftüoğlu, 'İki ay çok korktum. Sonrasında da dedim ki böyle bir yaşam şekli yok. Mecburen hayatımıza devam edeceğiz. Yurt dışına da çıktım o süreçte iki kez fakat hiç bu kadar ülkemi kısa sürede özleyeceğimi tahmin etmezdim. Oradaki yaşam ve yaşam biçimi hiç bize uymuyor. Hiç bizlik yerler değil. Bizler çok bolluk ve bereket içindeyiz' diye konuştu.
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