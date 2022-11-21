. Birlikte görüntülendiler...

Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile görüntülenmişti. Sürpriz bir ilişkiye başlayan ikili, ilk kez objektiflere yakalanmıştı. El ele Bebek sokaklarında dolaşan Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin, kameraları fark edince panik olmuştu.Görüntülendikleri anda birbirlerinin ellerini bırakmayı tercih eden çift, kısa süre konuştuktan sonra bir mekana yönelmişti. Şahin ve Kazancıoğlu, basın mensuplarının 'Hayırlı olsun' sözlerini, 'Teşekkürler” diye cevaplandıktan sonra koşar adım mekana giriş yapmıştı.'ÖYLE BİR ŞEY YOK'Kazancıoğlu'nun ailesinin kendisini istemediği haberleri hatırlatılan tescilli güzel, şaşkınlıkla, 'Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Haberi de görmedim bu arada, nereden çıktı?' diye konuşmuştu. İlişkinin nasıl ilerlediği sorularına ise Şahin, 'Süper, dört dörtlük' şeklinde cevaplamıştı.'ARKADAŞIZ' DİYEREK YALANLAMIŞLARDIManken Şevval Şahin ile geçtiğimiz hafta ayrılan işletmeci Murat Kazancıoğlu, daha önce birçok kez oyuncu Burcu Özberk ile anılmış, fakat ikili, her defasında 'Arkadaşız' diyerek aşkı yalanlamıştı. Kazancıoğlu, önceki gece Bebek'te yine Burcu Özberk ile görüntülendi.Soruları yanıtsız bırakan ikili, 'Güzel çıktık mı?' demekle yetindi. İkili, yeni bir aşka yelken mi açtı? Bu da şimdiden merak konusu oldu.NE OLMUŞTU?Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i düşmesin diye belinden tuttuğu anlar kayıt altına alınmıştı.Özberk, Murat Kazancıoğlu ile çıkan aşk haberleri hakkında, “Arkadaşım Murat ya. Eli belimde falanda değildi. Siz arkadaşınıza eşlik ederken tutmaz mısınız? O kibarlıktır, centilmenliktir. Murat'ta çok centilmen bir arkadaşımız” diyerek açıklama yapmıştı.