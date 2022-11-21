. Armağan Çağlayan kötü haberi kendisi duyurdu! 'Kansere yakalandım'
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Beyaz Gazete
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Armağan Çağlayan kötü haberi kendisi duyurdu! 'Kansere yakalandım'

Son dönemde YouTube kanalı üzerinden yaptığı söyleşilerle gündem olan yapımcı Armağan Çağlayan, kansere yakalandığını açıkladı. Hastalığıyla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşacağını söyleyen Çağlayan, yakın zamanda tedaviye başlayacağını ifade etti.

Ekleme: 21.11.2022 - 20:48 Güncelleme: 21.11.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kansere yakalandığını duyurdu.

Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, 'Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum' dedi.

Armağan Çağlayan kötü haberi kendisi duyurdu! 'Kansere yakalandım'

Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz 'Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz...

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim.'

Armağan Çağlayan kötü haberi kendisi duyurdu! 'Kansere yakalandım'

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966, İstanbul,Türk, televizyon yapımcısı ve avukattır. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı'nda doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul'a geldi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.Radikal gazetesinde köşe yazıları yazmış ve röportajlar yapmıştır.
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