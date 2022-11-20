. Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı iki çocuğunun annesi Shakira ile ayrılık kararı alan Gerard Pique, ihanet haberleri ile uzunca bir süre konuşuldu. Shakira ile olan 12 yıllık birlikteliklerini noktalayan Gerard Pique, yeni sevgilisi Clara Chia ile bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

Shakira ile futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz haziran ayında noktaladı. Ayrılık nedeni olarak Pique'nin, Shakira'yı aldatması gösterildi.İkili ayrılık kararının ardından 12 saat boyunca avukat ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Eski aşıklar Shakira'nın çocuklarıyla birlikte 2023'ün başında ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye taşınması üzerinde anlaşmıştı. Tarafların nafaka ya da tazminat ödeyip, ödemeyeceği ve mal paylaşımı hakkında ise bir açıklama yapılmamıştı.Tüm yaşananların ardından Gerard Pique, yeni sevgilisi Clara Chia ile İspanya'daki bir mekandan çıkarken el ele objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler;