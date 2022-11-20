Somer Sivrioğlu'ndan Büşra'ya sert sözler!

TV8 ekranlarının sevilen programlarından olan önceki akşam yeni bölümü ekrana getirilen MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu ile yarışmacı Büşra arasında yaşanan tartışmanın ardından gerginlik yükseldi. Somer Sivrioğlu, Büşra'nın kaptanlık performansını eleştirdi. Ünlü şef Sivrioğlu, "Senin fazla özgüvenin çok büyük bir sorun olarak geri gelecek. Daha açık söyleyeyim seninki özgüven değil bu ego" dedi. Büşra da jüri üyesine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye yarışması geçtiğimiz akşam 131. yeni bölümü ile yayınlandı. Mavi takım bu hafta oynanan oyunları 3-0'lık bir skorla kaybetti. Somer Sivrioğlu, Mavi takımın kaptanı olan Büşra'yı eleştirdi.



Ünlü şef Sivrioğlu, dokunulmazlık oyunu öncesi Büşra'ya "Daha önce iki kez kaptanlık yaptın. Birini 3-0, birini de 2-1 kazandın. Bu sefer 3-0 kaybettin, bir özeleştirin varsa neyi farklı yapmak isterdin" dedi. Büşra da "Farklı yaparım dediğim hiçbir şey yok" diyerek şefi sinirlendirdi.



Somer Sivrioğlu, "Çok yazık bence. Ben sana bir öngörüde bulunayım. Senin fazla özgüvenin sana çok büyük bir sorun olarak geri gelecek bu yarışmada. Şurada 'yapacağım hiçbir şey yok' demek ciddi ego. Ben 3-0 kaybetsem 10 saat neyi farklı yapabilirim diye düşünürdüm. Senin burada törpülemen gereken bir şeyler var. Seninki özgüven değil, daha açık söylemek gerekirse bu ego" ifadelerini kullandı.