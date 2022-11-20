. Kızlarından ilk fotoğraf geldi

Barış Arduç ile Gupse Özay, Deliha 1 filminin setinde tanışmış ve arkadaşlıklarını 2020 yılında evlilikle taçlandırmışlardı. Magazinden uzak bir yaşam kuran çiftin tam 2 ay önce çocukları dünyaya gelmişti. Jan Asya adını verdikleri bir kızları olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızlarını ilk kez paylaştılar.BARIŞ ARDUÇ'TAN KIZIYLA BABA-KIZ POZUInstagram'da 7 milyona yakın takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, kızı Jan Asya ile fotoğrafını yayımladı. Arduç'un kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı fotoğrafına; ünlü oyuncular Sarp Apak, Onur Büyüktopçu ile şarkıcı Can Bonomo ve şef Arda Türkmen gibi birçok isim yorumlarda bulundular.İŞTE BARIŞ ARDUÇ VE KIZI JAN ASYA!