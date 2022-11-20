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Kızlarından ilk fotoğraf geldi

Barış Arduç eşi Gupse Özay ile ilk çocukları Jan Asya'yı geçtiğimiz aylarda kucaklarına almışlardı. Kızları Jan Asya'yı kameralardan uzak tutmaya çalışan çiftten Barış Arduç, kızıyla ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncunun bu baba-kız paylaşımına yorumlar da gecikmedi.

Ekleme: 20.11.2022 - 10:12 Güncelleme: 20.11.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Barış Arduç ile Gupse Özay, Deliha 1 filminin setinde tanışmış ve arkadaşlıklarını 2020 yılında evlilikle taçlandırmışlardı. Magazinden uzak bir yaşam kuran çiftin tam 2 ay önce çocukları dünyaya gelmişti. Jan Asya adını verdikleri bir kızları olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızlarını ilk kez paylaştılar.

BARIŞ ARDUÇ'TAN KIZIYLA BABA-KIZ POZU

Instagram'da 7 milyona yakın takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, kızı Jan Asya ile fotoğrafını yayımladı. Arduç'un kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı fotoğrafına; ünlü oyuncular Sarp Apak, Onur Büyüktopçu ile şarkıcı Can Bonomo ve şef Arda Türkmen gibi birçok isim yorumlarda bulundular.

İŞTE BARIŞ ARDUÇ VE KIZI JAN ASYA!

Kızlarından ilk fotoğraf geldi
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