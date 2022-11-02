. Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirmişti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu söyledi. Bu sabah tekrar paylaşım yapan Samancılar, Rıza Akın'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti acı haber geldi.65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Menderes Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı:''Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz.''