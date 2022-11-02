Ajda Pekkan ameliyata alındı
Süperstar Ajda Pekkan'ın, sabaha karşı evinde düşmesi sonucu ameliyata alındığı açıklandı.
76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Pekkan'ın kalça kemiği çatladı.
Hastane kaldırılan Pekkan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.
'Kasım ayı konserleri iptal'
Kötü haberi Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu: 'Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri'
Hastane kaldırılan Pekkan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.
'Kasım ayı konserleri iptal'
Kötü haberi Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu: 'Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri'