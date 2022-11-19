. Yusuf Güney: Haftaya güzel bir sürprizim var

Objektiflere poz veren Yusuf Güney, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünlü şsrkıcı, 'Haftaya bomba bir haberim var. Şimdi benim söylemem olmaz ama haftaya açıklanacak, güzel bir sürprizimiz var. Heyecanlıyım' dedi.Günay, muhabirlere teşekkür ettikten sonra Masa Restaurant'da öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından arkadaşıyla birlikte mağazaları gezen şarkıcı, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.