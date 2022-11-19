. Tuğçe Kandemir hasta haliyle konser verdi
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Tuğçe Kandemir hasta haliyle konser verdi

Şarkılarıyla gönüllerde yer edinen Tuğçe Kandemir, Bursalılara unutulmaz anlar yaşattı. Kandemir, rahatsızlığı sebebiyle konser öncesi serum aldığını dile getirdi.

Ekleme: 19.11.2022 - 23:08 Güncelleme: 19.11.2022 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin her noktasında üst üste verdiği konserler ile birlikte yoğun bir takvime sahip olan Tuğçe Kandemir, hastalığına rağmen Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Kurban Olduğum’ adlı parça ile dinleyicilerini selamlayan güzel sanatçı, sahnedeki enerjik ve sempatik dolu tavırlarıyla bir kez daha gönüllere dokundu. Gecenin ilk bölümlerinde duygusal şarkılarına repertuvarında yer veren Tuğçe Kandemir, ilerleyen dakikalarda Bursalıları coşturdu.

Bursalıları mest etti

‘Seni Öptüğüm Sokak’, ‘Kahverengi Gözlerin’ ve ‘Bu Benim Öyküm’ gibi liste başı şarkılarıyla kalplere söyleyen Kandemir, ayrıca ‘Mağusa Limanı’ ve ‘Rica Ederim’ şarkılarına getirdiği yorumla da Bursalıları mest etti.

Sevenlerine coşku dolu anlar da yaşatan Kandemir, dinleyicileriyle kurduğu bağ ile doyasıya eğlendirdi.

Yeni projeler yolda

Yoğun konser takviminin yanı sıra yeni çalışmalarına devam eden Tuğçe Kandemir, sürprizlerin yolda olduğunu kaydetti.

‘Yana Yana’ adlı yeni şarkısının yakın süreçte dinleyiciler ile buluşacağını belirten güzel sanatçı, “Tuğçexpress ve Çay’la serileri devam ediyor, bunların yanında düetlerimiz olacak. Şu an görüşmelerimiz sürüyor. Çok saygı duyduğum ve çok sevdiğim Volkan Konak ile bir düet gerçekleştireceğiz. Bunun yanında iki sürpriz düet planlıyoruz.” dedi.

Kitabı doğum gününde çıkıyor

İHA'nın haberine göre; sahnelerin dışında aynı zamanda bir eğitimci yönüyle de bilinen Tuğçe Kandemir, ilk kitabının da heyecanını yaşıyor.

Önümüzdeki yıl doğum günü olan 23 Şubat’ta kitabı sevenleriyle buluşturacak olan Kandemir, “Kitap beni çok heyecanlandırıyor. Yaklaşık 45 dakikayı içeriyor, bir durum romanı. Normalde ‘İp’, ‘Kayış’ ve ‘Urgan’ şeklindeydi fakat tüm odağı ‘İp’ adlı tek kitapta topladık.” diye konuştu.

"İlk başta birlikte hüzünlendik, sonrasında yine birlikte eğlendik"

Bursa’da çok sevilen ve bir kez daha yoğun ilgi ile karşılaşan Kandemir, kariyer planlarına ilişkin de “Bursa çok güzel bir yer, dinleyiciler mükemmeldi. İlk başta birlikte hüzünlendik, sonrasında yine birlikte eğlendik. Keşke hep burada konserim olsa, Bursa’yı seviyorum. Bundan sonraki yıllarıma ilişkin, kendi şarkılarımı yazmaya devam edeceğim. Umut ediyorum ki 4-5 yıl sonra da 86. şarkımızı söylüyor olacağız.” ifadelerini kullandı
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