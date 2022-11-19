Tan Taşçı sahnelere ara veriyor!

Konserlerinde sık sık öksürdüğü görülen ünlü şarkıcının sağlık durumunun ciddi olduğu ve 4 ay boyunca sahneye çıkmayacağı biliniyor.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye'nin en çok konser veren sanatçıları arasında başı çekiyor.



Yoğun ilgiyle karşılanan Taşçı, hayranlarının talebi üzerine konser takvimini tamamen doldurdu.Konserlerine milyonlar akın eden Taşçı ile ilgili kötü bir haber geldi. Zaman zaman sahnelerde de öksürdüğü görülen Taşçı, bir sağlık problemi yaşıyor.



Konserlere ara verdi



Ünlü şarkıcının durumunun ciddi olduğu ve konsere ara vermesi gerektiği aktarıldı. Taşçı'nın doktoru, 4 ay boyunca sahneden uzak kalmasını isterken, şarkıcının yalnızca yılbaşında doktorundan konser verebilmek için özel izin aldığı biliniyor.