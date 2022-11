. Nusret Gökçe'nin restoranındaki hesap şaşırttı!

'Et tuzlama' (saltbae) hareketi ile dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sahibi olduğu ve yıldız isimleri ağırladığı restoranlarında uyguladığı fiyat politikasıyla adından söz ettiriyor. Ünlü işletmeci, son olarak 49 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesaabından Abu Dabi restoranından bir adisyon yayınladı. Nusret'in paylaştığı hesabı görenler gözlerine inanamadı.

Nusret Gökçe, dünya çapında 32 şube ile dev bir marka haline getirdiği restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan 39 yaşındaki ünlü işletmeciye, geçtiğimiz yıl dünya basınında da restoranındaki hesabın fotoğrafları paylaşılarak tepki gösterilmişti.İMZA YEMEĞİ İÇİN 52 SAAT ÇALIŞMALI!Nusret, Kasım 2021'de işe aldığı şeflerle ve daha doğrusu onlara ödediği maaş ile gündeme gelmişti. Londra'da bulunan restoranın iş ilanında, başvuru sahibinin "Dünyanın en ünlü et lokantalarından birinde en iyi malzemelerle çalışacağı" ile övünülüyordu. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Nusret, restoranında işe aldığı şeflere saatlik ödeme yapıyor. Verdiği saatlik 12 sterlinlik ücret ise menüdeki bir parça patates püresi veya mısır fiyatıyla eşdeğer. Bir başka deyişle, Nusr-Et'in imza işlerinden biri olan 630 sterlinlik altın tomahawk bifteklerinden birini yemek için şef 52 saatten fazla çalışmak zorunda kalacak."KALİTE ASLA PAHALI DEĞİLDİR"Nusret, son olarak Instagram'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaştı ve "Kalite asla pahalı değildir" mesajını yazdı. Söz konusu adisyonda, 615 bin dirhem, TL cinsinden yaklaşık 3.1 Milyon TL ve "Servis ücreti dahil değildir" notu yazıyordu."PARASIYLA DALGA GEÇİYOR!"Nusret Gökçe'nin paylaştığı hesap 560 bin beğeni alırken, Türk ve yabancı takipçilerinden çok sayıda oldumsuz yorum da geldi. İşte o mesajlar...- Ben hesap ne kadar onu bile hesaylayamadım.- Dünyanın adaletsizliği anca bu kadar tarif edilebilirdi!- Parasıyla herkesle dalga geçiyor!- Nusret tek masadan tüm personel, elektrik, kira ve su tankerinin parasını çıkarttı.- Fatura paylaşmak da neyin nesi?- Bunu paylaşmak ayıptır!- Biri TL cinsinden bana anlatsın, beynim yandı.- Bu kadar parayla bir daire almayı tercih ederim.- Paylaşacak o kadar çok şey varken 3 milyonluk hesabı paylaşmak saçma.- Gözüme şu not takıldı; Servis ücreti dahil değildir.