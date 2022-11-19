. İşte Burak Hakkı'nın yeni sevgilisi
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İşte Burak Hakkı'nın yeni sevgilisi

Yunan güzel Hara Pappa ile yolları ayrılan Burak Hakkı, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, sürpriz birlikteliğini, sosyal medyada otomobilinin aynasından yansıyan aşk pozuyla duyurdu.

Ekleme: 19.11.2022 - 10:38 Güncelleme: 19.11.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılmıştı. 50 yaşındaki oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.

İşte Burak Hakkı'nın yeni sevgilisi


Adı Naz olan bir güzelle aşk yaşadığını duyuran Burak Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan fotoğrafa kalp emojisi koydu.

İşte Burak Hakkı'nın yeni sevgilisi

Oyuncu, 2001–2012 yılları arasında meslektaşı Sema Şimşek ile evli kalmıştı. İkilinin Rüzgar adında bir oğulları bulunuyor.


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