. İşte Burak Hakkı'nın yeni sevgilisi

1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılmıştı. 50 yaşındaki oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.Adı Naz olan bir güzelle aşk yaşadığını duyuran Burak Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan fotoğrafa kalp emojisi koydu.Oyuncu, 2001–2012 yılları arasında meslektaşı Sema Şimşek ile evli kalmıştı. İkilinin Rüzgar adında bir oğulları bulunuyor.