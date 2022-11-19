. Fettah Can: Starlığa halk karar verir

Fettah Can, Maslak'ta bulunan özel bir hastanenin acil servisinde görüntülendi. Şarkıcı, eşi Cansu Kurtçu'nun küçük bir operasyon geçireceğini ve kayınpederinin de hafif rahatsızlığı olduğunu belirtti.Starlıkla ilgili konuşan Can, “Birine ‘Star' demek için 5-6 sene arka arkaya bir şeyler yapması lazım. Kimse, ‘Ben starım' diye iddia etmemeli, buna halk karar veriyor” diye konuştu.Şarkıcı, rap müziğinin popun önüne geçtiği iddialarına ise “İyi eser varsa tarzı önemli değil. Ama genel olarak bunlar dönemsel şeyler. Bir ara memlekette arabeskten başka bir şey dinlenmiyordu. Daha sonra popüler müzik moda oldu. Ben de rap dinliyorum. Bazı arkadaşlar gerçekten çok güzel işler yapıyor. Çok kötüsü de var, aynı popta olduğu gibi' dedi.