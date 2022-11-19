. Edis'ten yeni albüm müjdesi...

Sevdaliza ile birlikte düet yaptığı ‘Solo’ adlı İngilizce şarkısını tüm dünyayla buluşturacak olan Edis Görgülü, Türkçe albümüyle de şarkılarını sevenlerine sunacak. Uzun süredir her iki albümü için de çalışan popçu, Türkçe albüm için de son hazırlıklarını tamamlıyor.STÜDYOSU EVİNDEEdis, müzik çalışmalarına kesintisiz devam edebilmek için geçtiğimiz günlerde evinin bir bölümünü müzik stüdyosu haline getirdi. Edis, ‘Martılar’, ‘Arıyorum’ ve ‘Yalancı’ şarkısında birlikte çalıştığı Emrah Karakuyu ile evindeki müzik stüdyosunda yoğun bir şekilde çalıştı. Edis, 16 şarkılık Türkçe albümünü 2023 yılında yayınlayacağını, “2023 inanılmaz bir yıl. Yine inanılmaz şarkılar yazdığımız albüm kampım bitti. Çok heyecanlıyım. Bu sefer başka bir heyecanlıyım çünkü başka bir dünyaya giriyoruz beraber” sözleriyle duyurdu.