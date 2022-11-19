Aleyna Tilki'den AVM kombini...
Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş turuna çıkan 22 yaşındaki şarkıcının, kabanını mor terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti.
Son şarkısıyla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan mutluluk duyduğunu belirten Aleyna Tilki, yeni çalışmaların da devam ettiğini söyledi.
Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarıyla her daim adıdan söz ettirmeyi başaran şarkıcının, makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarıyla her daim adıdan söz ettirmeyi başaran şarkıcının, makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.