. İlayda Alişan yeni imajını paylaştı
  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İlayda Alişan yeni imajını paylaştı

Güzel oyuncu İlayda Alişan, yeni saç rengiyle hayranlarını ikiye böldü. Alişan'ın saç rengini beğenmeyen takipçileri, "Doğallığına yazık olmuş" yorumunda bulundu.

Ekleme: 18.11.2022 - 09:04 Güncelleme: 18.11.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan İlayda Alişan, başarılı performansı ve güzelliği ile büyük beğeni topluyor.

26 yaşındaki oyuncu daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda yer alarak adından söz ettirdi.

Yeni imajını paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, 3.1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımlarla yoğun ilgi görüyor. Her halini hayranlarıyla paylaşan oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hayranlarını ikiye böldü

Ünlü oyuncunun doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

"Doğallığına yazık olmuş"

Alişan'ın son haline, ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', "Doğallığına yazık olmuş" gibi yorumlar yapıldı. Güzel oyuncunun, geçmişte Masumiyet dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı, şimdilerde ise yalnız olduğu biliniyor.

İlayda Alişan yeni imajını paylaştı
Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması
MSB paylaştı: LHD ANADOLU'da bir ilk
Bakan Özer'den son dakika açıklamalar: Yüzde 98'e yükselttik!
Üsküdar'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı .
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...
Kripto para piyasasını sarsan çöküş: Bir gecede 16 milyar dolar kaybetti
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Alçak saldırıdan saatler önce kamerada
Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu
Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu
Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Prens Selman için dokunulmazlık talebi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 56 milyon TL ceza!
MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü
Alman şirketler PKK’ya fon sağlıyor! İşte o firmalar...
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı
CHP'li belediyede kısır döngü! Sabah işe iade edip ertesi gün sürdüler
Sinan Burhan 'Ankaralıların şok olacağı bir bilgi' diyerek Mansur Yavaş'ın yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu!
Aslı Baykal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP'li Sevigen'den flaş sözler! 'Altılı masadan bir hayır gelmez'
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi!
Yunan gazetesinin tuvalet kağıtlı karikatürü alay konusu oldu!
İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi