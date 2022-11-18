Hadise ameliyat oldu

Evlenmesi ve boşanmasıyla son ayların en çok konuşulan ismi olan Hadise, ameliyat masasına yattı.

4,5 aylık evliliğini baskı gördüğü ve işlerinin engellendiği gerekçesiyle bitiren; evliliği süresince iptal etmek zorunda kaldığı konserleri nedeniyle yaklaşık 6 milyon lira zarara uğradığı söylenen Hadise ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



1,5 ayda zararı karşıladı

Ünlü şarkıcı, boşanır boşanmaz sahne ücretine zam yaptı. Konser başına aldığı aldığı 350 bin lirayı 500 bin liraya çıkardı. Özel gecelerde sahne almak için ise 1,5 milyon lira talep etmeye başladı.



Göz operasyonu

Ünlü şarkıcı bugün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. "Gözümden minik bir operasyon geçirdim" diyen Hadise, soruları yanıtsız bıraktı. Hadise'ye korumasının da eşlik ettiği görüldü.



Ses tellerinden ameliyat olacak

Konser anlaşmaları yapan, evliliği süresince kaybettiği parayı misliyle kazanan Hadise, yılbaşından sonra da ses tellerinden ameliyat olacak.





