Deniz Çakır sevgilisiyle görüntülendi
Ekranların sevilen ismi Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile objektiflere takıldı. İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, yeni sezon için tiyatro oyununda yer alacağını ve gelen projeleri değerlendirdiğini söyledi.
'Aslında Özgürsün' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi. İşte detaylar...Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi.
"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"
Çiçeği burnunda aşıklar, utangaç tavırlar sergiledi. Basın mensuplarının soruları üzerine ilişkisi hakkında konuşan başarılı oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor. 1-2 tiyatro projem var. Onları
değerlendireceğim" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttular.
"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"
Çiçeği burnunda aşıklar, utangaç tavırlar sergiledi. Basın mensuplarının soruları üzerine ilişkisi hakkında konuşan başarılı oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor. 1-2 tiyatro projem var. Onları
değerlendireceğim" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttular.