. Acun Ilıcalı'nın paylaşımına dayanamadı!

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile çekildiği kareyi geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladı. Evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile poz veren eski eşi Acun Ilıcalı'nın paylaşımın ardından ağladığı bir fotoğrafını yayınladı. Şeyma Subaşı sonrasında kızıyla ilgili bir takipçisinden gelen yorum mesajı yayınlayıp "Destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" dedi.

Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, son olarak Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından Şeyma Subaşı ise yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.Subaşı, Ilıcalı'nın paylaşımının ardından peş peşe kızı Melisa ile çekildikleri kareleri yayınladı. Subaşı daha sonra da ağladığı bir pozunu paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" notunu ekledi. Subaşı, sonrasında bir takipçisinin "Çok üzgünüm sen adına. Melisa bu dönemlerini, yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin" mesajını yayınladı. Subaşı'nın "Bütün destekleriniz, dualarınız için amin diyorum" yorumu ise Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak yorumlandı.