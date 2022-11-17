. Ünlü çiftin oğlu Mavi 1 yaşında!

Başarılı oyuncu Gürkan Uygun, 2003'te başlayan 'Kurtlar Vadisi'nde dokuz yıl boyunca canlandırdığı 'Memati Baş' karakteriyle tanınmıştı. Başrolünde 'Polat Alemdar' karakteriyle Necati Şaşmaz'ın yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi, sık sık ekranlara döneceği yönünde haberlerle gündeme geliyor.Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olmuştu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' hayranlarına bekledikleri haberi vermişti."OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı:397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.MAVİ'YE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI2008'de nikah masasına oturan Gürkan Uygun ile Şebnem Uygun, Balım ve Ateş'in ardından geçtiğimiz yıl 3'üncü çocukları Mavi'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çiftin, oğulları 1'inci yaşına bastı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten anne Uygun, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Şebnem Uygun, eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını "Balım 14, Ateş 12, Mavi 1... Mutlu yaşlar aşklarım" notuyla yayınladı.