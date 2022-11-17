. Ünlü çiftin 40 günlük evliliğinde kriz!

'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.PROFİLİNE EKLEDİNikâh öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınlamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline eklemişti.'KOCALARIN KOCASI ASLAN KOCAM'Boluğur, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum gününü kutlamıştı. Ünlü isim, gönderisine; 'Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim' notunu düşmüştü.'BABASININ EVİNE DÖNDÜ' İDDİASI!Sosyal medya hesabından Mert Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi.'ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU'Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, 'Ders çıkardığın olay ne?' sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı:Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım.Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Merve Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmamıştı.'OLMADI TEŞEKKÜRLER'Merve Boluğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler' notunu düştü.