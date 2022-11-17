Ünlü çift boşanma kararı aldı!

DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikâh masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Önceki gün takipçisinin yönelttiği "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap veren ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda alyansını çıkardığı da görülmüştü. Medyaya yansıyan haberlerin ardından Boluğur, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanacaklarını doğruladı. Duruşmanın ise cuma günü görüleceği öğrenildi.

Daha önce Murat Dalkılıç’la bir evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ın şahitliğini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.



"KOCALARIN KOCASI ASLAN KOCAM"



Boluğur, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum gününü kutlamıştı. Ünlü isim, gönderisine; "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim" notunu düşmüştü.



EVLİLİKTE KRİZ Mİ VAR?



Ancak sosyal medya hesabından Mert Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürülmüştü. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyordu. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edilmişti.



"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"



Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı:



"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."



Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Merve Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmamıştı.



BOŞANIYORLAR!



Tüm bunların ardından, Merve Aydın sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları doğruladı. 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı: Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler.



Boluğur ile yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilen Aydın'ın ise boşanma davası açtığı ve duruşmanın cuma günü görüleceği öğrenildi. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından Aydın soyadını kaldırması da dikkat çekti.





