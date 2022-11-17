. Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama!
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Beyaz Gazete
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Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama!

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş son günlerde gündemden düşmüyor. Şallı'yı arabada darp ettiği iddia edilen Akkuş'un eski eşi Gonca Derin şoke eden iddialarda bulundu. Gonca Derin kızının kaçırıldığını söyleyerek "Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi. Uğur Akkuş'tan, hakkındaki iddialara yanıt gecikmedi.

Ekleme: 17.11.2022 - 10:15 Güncelleme: 17.11.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Eski manken Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Ebru Şallı, “Bu kadarı ayıp artık. Gerçek olmayan haber. Neden kafanıza göre yapıyorsunuz?” diyerek, Milliyet Cadde'nin ‘Araçta Şiddet' başlıklı özel haberini kesin bir dille yalanlamıştı.

Şimdi ise Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in iddiaları gündemde. Gonca Derin, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç kadın, kızının kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Derin, paylaşımlarında 'Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz' ifadelerine yer verdi. Polisi aradığını da dile getiren Derin, 'Lütfen kızıma bir şey olmasın' dedi.

MÜGE ANLI'YI İŞARET ETTİ

Gonca Derin, sonrasında yaptığı paylaşımlarda ise eski eşi Uğur Akkuş'a seslendi. Derin, 'Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım' diyerek çocuklarına ulaşamazsa ünlü sunucudan yardım isteyeceğini dile getirdi.

'SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ'

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile davalık olan ve 7 bin TL'lik nafakasını dört aydır alamadığını söyleyen Gonca Derin, görgü tanığının ifadelerini de paylaştı. Videoda yer alan genç kadın, 'Uğur, geldi arabaya. Hiçbir şey demeden Aden'in iki kolundan sımsıkı tuttu. Sanki bir insan değilmiş, kızı değilmiş gibi... Sürükleyerek asansöre götürdü. Sonra asansöre bindi, Aden ağladı' ifadelerini kullandı.

KIZI TESLİM EDİLDİ

Derin, 'Şu an arama kararı çıkartıldı. Emniyete güvenim sonsuz ama gören bilen varsa, emniyete bildirsin lütfen' dedi. Eski eş daha sonra ise kızının teslim edildiği haberini verdi.

Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama!

UĞUR AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüm bu olanların ardından Uğur Akkuş açıklama yaparak 'Hakkımda yine asılsız bir iftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye... Bakmakla, korumak, kollamak, ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen' ifadesini kullandı.
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