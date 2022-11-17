. Murat Kekilli'den ilginç paylaşım!
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Murat Kekilli'den ilginç paylaşım!

Anadolu Rock müziğinin önemli isimlerinden Murat Kekilli, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri Kekilli'yi tanımakta zorlandı. Müzisyen, okul arkadaşlarıyla verdiği poza, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı?" notunu düştü.

Ekleme: 17.11.2022 - 01:21 Güncelleme: 17.11.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
90'lı yıllardan bu yana güçlü sesi, farklı yorumu, dillerden düşmeyen, şarkılarıyla gönüllere taht kuran Anadolu rock müziğinin başarılı ismi Murat Kekilli, geçtiğimiz haftalarda en güzel şarkılarını Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi için söyledi. İstanbul Boğazı'nın ışıltılı manzarasında müzikseverlerle bir araya gelen Kekilli, ‘Unutamam‘ şarkısıyla hayranlarını selamladı.

Murat Kekilli'den ilginç paylaşım!

SAHNEYE MOTOSİKLETLE GİRDİ

Sahneye motosikletle giriş yapan ünlü sanatçı, yukarıdan indirilen gitarıyla konsere başladı. Sahne şovuyla göz dolduran Murat Kekilli, farklı bir görsel şölene Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.

Murat Kekilli'den ilginç paylaşım!

'KALBİMİN FARKLI ATTIĞINI HİSSETTİM'

Murat Kekilli, müthiş konserinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, “Dostlarım bugün beni yalnız bırakmadı ve bunun için çok mutluyum. Her şey muhteşemdi! Gerçekten Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nin heyecanı bir başkaymış. Kalbimin farklı attığını hissettim. Buranın atmosferi çok güzelmiş' sözleriyle duygularını paylaştı.

Sahneye motosikletle giriş yapmasına da değinen Murat Kekilli, “Spontane bir şey gelişti. Bu fikri çok beğendik ve yapalım dedik. Farklı bir girişti ben de keyif aldım” dedi.

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından Adana Erkek Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Murat Kekilli'den ilginç paylaşım!

'MERAK EDENİNİZ VAR MI?'

'Bu Akşam Ölürüm', 'Kara Gözlüm' ve 'Çılgın' şarkılarıyla tanınan müzisyen, okul arkadaşlarıyla verdiği bu poza, 'Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?' notunu düştü. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandı.
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