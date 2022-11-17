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Milyonluk kazancı dudak uçuklattı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün katan Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl İranlı bir modacıya ait markayla yaptığı reklam iş birliğini yeniledi. Bir yılda satışları patlatan güzel oyuncu Meryem Uzerli, iki yıllık yeni iş birliği için 2 milyon dolar ücret aldı. İşte tüm detaylar

Ekleme: 17.11.2022 - 09:01 Güncelleme: 17.11.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Sadece Türkiye değil Arap dünyasında da hatırı sayılır bir şöhreti olan Meryem Uzerli, yaptığı reklam iş birlikleriyle cebini dolduruyor.

Uzerli, geçtiğimiz yıl İranlı tasarımcı Fariba Pourkhajani tarafından kurulan bir kadın giyim markasının yüzü olmuştu.  İlk iş birliği için o dönem 1 milyon TL aldığı konuşulan Meryem Uzerli, satışları patlattı. Fariba Pourkhajani, güzel oyuncunun da büyük hayranı.

Bir süredir Urla'da yeni projesinin çekimlerinde olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde moda markası için objektif karşısına geçti.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Bunun üzerine markasını Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de de duyurmak isteyen İranlı modacı, güzel oyuncuyla yaptığı iş birliğini 2023 yılı için de yeniledi.Dedikodulara göre giyim markasının iki yıl boyunca yüzü olacak olan güzel oyuncu, bunun karşılığında da 2 milyon dolar yani yaklaşık 37 milyon TL'yi cebine koydu. Bu arada geçtiğimiz aylarda Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com' sitesinin yaptığı habere göre Meryem Uzerli, 10 milyon dolarlık toplam servetiyle Türk kadın oyuncular arasında en zengin isim...

MERYEM UZERLİ TÜRK YANINI KONUŞTURDU!

Öte yandan; Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Meryem Uzerli gönülleri fethetti. Güzey oyuncunun bu kararı 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.

Milyonluk kazancı dudak uçuklattı

Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı. Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi. Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran güzel oyuncu, 2020 yılında doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' isimli bir kafe açmıştı. Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı. Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı. Almanya'daki birçok mekanın aksine sadece Euro değil TL ile de ödeme kabul eden güzel oyuncunun Türk müşterilerine de sürekli indirim yaptığı söyleniyor. Bu arada reklam ve film, dizi ücretlerini daha önce Euro ya da dolar olarak belirleyen Meryem Uzerli, 2020 yılından beri de Türkiye'deki anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yapmayı tercih ediyor...

Milyonluk kazancı dudak uçuklattı


















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