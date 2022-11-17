. Mahsun Kırmızıgül'ün kızıyla alışveriş keyfi...
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Mahsun Kırmızıgül'ün kızıyla alışveriş keyfi...

Mahsun Kırmızıgül geride bıraktığımız gün kızı Lavin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen baba-kız, uzun süre el ele alışveriş yaptı.

Ekleme: 17.11.2022 - 22:36 Güncelleme: 17.11.2022 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, önceki gün Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile İstinyePark'da görüntülendi. El ele alışveriş turu yapan baba-kız, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek; kameralara poz verdi.

Ayaküstü muhabirlerle konuşan ve çekilen fotoğraflara bakarak, 'Çok güzel çıkmışız, teşekkürler' diyen Kırmızıgül, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Prestij meselesi' filmi hakkındaki sorulara cevap vermek istemedi.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet sonrası kızıyla alışverişe kaldığı yerden devam eden başarılı şarkıcı, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
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