Mahsun Kırmızıgül'ün kızıyla alışveriş keyfi...

Mahsun Kırmızıgül geride bıraktığımız gün kızı Lavin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen baba-kız, uzun süre el ele alışveriş yaptı.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, önceki gün Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile İstinyePark'da görüntülendi. El ele alışveriş turu yapan baba-kız, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek; kameralara poz verdi.



Ayaküstü muhabirlerle konuşan ve çekilen fotoğraflara bakarak, 'Çok güzel çıkmışız, teşekkürler' diyen Kırmızıgül, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Prestij meselesi' filmi hakkındaki sorulara cevap vermek istemedi.



Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet sonrası kızıyla alışverişe kaldığı yerden devam eden başarılı şarkıcı, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.