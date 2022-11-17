. İbrahim Kutluay'a yoğun ilgi!
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İbrahim Kutluay'a yoğun ilgi!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir AVM'de kameralara yansıdı. Ziyaret ettiği sergide muhabirlere poz veren ünlü isim, genç hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Ekleme: 17.11.2022 - 22:24 Güncelleme: 17.11.2022 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
2007-2008 sezonunda PAOK'ta oynadıktan sonra kariyerini sonlandırdığını açıklayan milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir süre sonra kısa bir zaman için 2'inci Ligde yer alan İTÜ'ye imza atmıştı. Ancak sakatlıklar sebebiyle formunu tutturamadı ve bu kez basketbolu kalıcı olarak bırakmıştı.

Ünlü isim, önceki gün Metropol İstanbul'da kapılarını açan, 'The NBA EXHİBİTİON' sergisini ziyaret etti. Türkiye'de ilk kez görücüye çıkan Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupasının önünde gazetecilere poz veren Kutluay, sergiyi gezerken genç basketbol severlerden yoğun ilgi gördü.

İbrahim Kutluay'a yoğun ilgi!

Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan milli basketbolcu, genç hayranlarıyla hem basketbol oynadı hem de fotoğraf çektirdi.
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