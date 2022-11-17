. Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı!
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Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı!

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekrandan uzak olan Ferdi Tayfur'un son halini geçtiğimiz günlerde menajeri paylaşmıştı. Paylaşılan fotoğrafta Ferdi Tayfur'un sakal bıraktığı görülmüştü. Son olarak ise usta sanatçının kızı doğum günün kutladı. Ferdi Tayfur, 77'nci yaşına bastı. Tayfur'un doğum gününü ilk kutlayan müzisyen kızı Tuğçe Tayfur oldu.

Ekleme: 17.11.2022 - 11:46 Güncelleme: 17.11.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçının doğum gününü ilk kutlayan kızı Tuğçe Tayfur oldu. Çocukluk yıllarında çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Tayfur altına, 'Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden… Doğum günün kutlu olsun!' notunu düştü.

İŞTE TUĞÇE TAYFUR'UN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMI!

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ferdi Tayfur, menajeriyle poz vermişti. Bir döneme damga vuran arabesk müziğin usta isimi Ferdi Tayfur, sosyal medyada gündem olmuştu. 77 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında sakin bir hayat sürmeyi terci etmişti.

Marmaris'te yaşayan Tayfur, uzun süre ardından sosyal mecralarda göründü. Kızı Tuğçe Tayfur, geçtğimiz günlerde babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğrafı paylaşmıştı. Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'ın beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.

İşte o paylaşım...

FERDİ TAYFUR'DAN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

77 yaşındaki sanatçının menajeri sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını "Can cana, yana yana" notuyla paylaşmıştı. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı!












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