. Erol Köse ifade verdi!

1996 yılında kurulan Ayna grubu, aynı yıl Erol Kӧse'nin prodüktӧrlüğünde ilk albümünü piyasaya çıkarmıştı. 2002'de 'Bostancı Durağı' albümünden sonra yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etmişti. Güleryüz ise 2004'te 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle yoluna tek başına devam etmişti.Erhan Güleryüz, bir döneme damga vuran 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını ancak MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak hayatını kaybeden grubun solisti Cemil Özeren ile Erol Köse'nin isminin bulunduğunu belirterek, Köse'ye dava açmıştı. Şarkıcı, Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.“ÇALMADIĞIM ENSTRÜMAN YOK”1. Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erol Köse ve avukatı katıldı. Erhan Güleryüz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Erol Köse, Erhan Güleryüz'ün mahkemede dinlettiği tanıkların hukuksuz olduğunu belirterek, “Şarkılar yapıldığında tanıklar grupta değildi” dedi.Erhan Güleryüz'ün kendisi için, “Müzikten anlamıyor” dediğini iddia eden Köse, “Ben yedi yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Çalmadığım enstrüman yok. Erhan'la uzun yıllar çalıştık ama sonra koptuk' dedi.“25 LİRA İÇİN SAHTECİLİK YAPMAM”Hakkındaki iddiaları yalanlayan Köse, “32 yıllık müzik kariyerimle ayda 25 lira için sahtecilik yapacak değilim. Telif alabilmesi için eser bildirmesi gerekir ama yıllardır bunu yapmamıştır. Şimdi kaybolan popülaritesini geri kazanmak için böyle yollara başvuruyor” şeklinde konuştu.Alınan beyanın ardından taraflara süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.