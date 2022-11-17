. Erol Köse ifade verdi!
  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,35 - 19,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erol Köse ifade verdi!

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’ün ‘Ölünce Sevemezsem Seni’ adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek, hakkında dava açtığı Erol Köse mahkemede ifade verdi. Köse, “32 yıllık müzik kariyerimle ayda 25 lira için sahtecilik yapacak değilim” dedi.

Ekleme: 17.11.2022 - 01:25 Güncelleme: 17.11.2022 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
1996 yılında kurulan Ayna grubu, aynı yıl Erol Kӧse'nin prodüktӧrlüğünde ilk albümünü piyasaya çıkarmıştı. 2002'de 'Bostancı Durağı' albümünden sonra yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etmişti. Güleryüz ise 2004'te 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle yoluna tek başına devam etmişti.

Erhan Güleryüz, bir döneme damga vuran 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını ancak MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak hayatını kaybeden grubun solisti Cemil Özeren ile Erol Köse'nin isminin bulunduğunu belirterek, Köse'ye dava açmıştı. Şarkıcı, Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.

Erol Köse ifade verdi!

“ÇALMADIĞIM ENSTRÜMAN YOK”

1. Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erol Köse ve avukatı katıldı. Erhan Güleryüz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Erol Köse, Erhan Güleryüz'ün mahkemede dinlettiği tanıkların hukuksuz olduğunu belirterek, “Şarkılar yapıldığında tanıklar grupta değildi” dedi.

Erhan Güleryüz'ün kendisi için, “Müzikten anlamıyor” dediğini iddia eden Köse, “Ben yedi yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Çalmadığım enstrüman yok. Erhan'la uzun yıllar çalıştık ama sonra koptuk' dedi.

Erol Köse ifade verdi!

“25 LİRA İÇİN SAHTECİLİK YAPMAM”

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Köse, “32 yıllık müzik kariyerimle ayda 25 lira için sahtecilik yapacak değilim. Telif alabilmesi için eser bildirmesi gerekir ama yıllardır bunu yapmamıştır. Şimdi kaybolan popülaritesini geri kazanmak için böyle yollara başvuruyor” şeklinde konuştu.

Alınan beyanın ardından taraflara süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Şi ve Trudeau'nun G20'deki diyaloğu Çin-Kanada gerilimini gözler önünde serdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı! 'Katkı sunmaya devam edeceğiz!'
Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki teröristler EGM koordinasyonundaki operasyonla yakalandı!
İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın
Taksim bombacısına yardım eden 'Hüsam' kod adlı terörist Azez’de yakalandı!
Milyonların gözü bu haberde... Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor...
CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'
Anayasa değişikliği teklifinde son viraj! Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor!
Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep
AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi! 'Bunların hizmete bakışı bu'
İtalya Başbakanı Meloni açıkladı! 'Türkiye Akdeniz'in ana oyuncusudur!'
İsveç'ten terör örgütü PKK'ya yönelik yeni adım: Yasa tasarısı onaylandı
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi!
İstiklal Caddesi saldırganı talimatı kimden aldığını açıkladı
Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü anayasası ile ilgili açıklama
Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti
Başkan Erdoğan 'Komşuluk hukukunu bil' diyerek uyardı! Bu sözler Yunan medyasında yankılandı...
Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor