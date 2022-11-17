. Enis Arıkan’dan esprili paylaşım!
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Enis Arıkan’dan esprili paylaşım!

Kanal D’nin; yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Enis Arıkan, sosyal medyada rol arkadaşı Nur Sürer ile fotoğraflarını paylaştı. Yüzleri gülümseten karelere, birçok ünlü isim de kayıtsız kalmadı.

Ekleme: 17.11.2022 - 01:17 Güncelleme: 17.11.2022 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Camdaki Kız'da 'Muzo' karakterine hayat veren Enis Arıkan, usta sanatçı Nur Sürer’le fotoğraflarını, "Nur yüzlüm, gülen yüzün hiç solmasın” mesajı ile Instagram hesabından paylaştı.

Enis Arıkan’dan esprili paylaşım!

Arıkan’ın esprili paylaşımında Nur Sürer’in, dizide canlandırdığı 'Feride' karakteri gibi sert ifade takınması takipçileri güldürdü ve yüzlerce beğeni aldı. Eda Ece, Songül Öden, Emel Sayın, Hatice Aslan, Saba Tümer, Deniz Seki, Feri Baycu Güler ve Sema Şimsek ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı ve yroumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Enis Arıkan’dan esprili paylaşım!

Başrolünde 'nalan' karakteri ile Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de.

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