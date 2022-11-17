. Bahar Şahin'in aracındaki çiçekler kimden geldi?

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz sene Ekim ayında katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin, ertesi öğle saatlerinde ise hastaneden serum fotoğrafı paylaşmıştı.Genç oyuncu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı kareye, “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düşmüş; Şahin'e 'geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.'İHANET' GÖNDERMESİÜnlü isim, sonrasında ise futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz ile ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çiftten Şahin, yaptığı göndermeyle adından söz ettirmişti.Güzel oyuncu, yaptığı; 'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası' paylaşımıyla ihanete uğradığını ima etmişti. Trabzonspor'da forma giyen futbolcu ise konuyla ilgili sessizliğini korumuş, hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.ROL ARKADAŞIYLA YAKINLAŞTIBu şok paylaşımdan sonra herkes Şahin'in aşk acısı çektiğini düşünürken güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açmış; dijital platformda yayınlanacak olan dizideki rol arkadaşı Oktay Çubuk ile yakınlaşmıştı.Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, sonrasında soluğu Paris'te almıştı. Birlikte tatile çıkan taze aşıklar, aynı yerden ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele vermişti. Bahar Şahin'in Paris sokaklarında verdiği pozlarda ise mutluluğu yüzüne yansımıştı.Ancak ünlü çiftin mutlulukları uzun sürmemiş, Şahin-Çubuk çifti romantik paylaşımlarından aylar sonra yollarını ayırmıştı.ARKADAŞLARIYLA UZUN SÜRE SOHBET ETTİTüm bunların ardından 25 yaşındaki ünlü isim, önceki gece Bebek'te bir mekanda objektiflere yansıdı. Kalabalık bir grupla saatlerce mekanda oturan Şahin, arkadaşları ile uzun süre sohbet etti. Arkadaşlarının tek tek mekanı terk etmesinin ardından en son mekandan ayrılan oyuncunun, yanındaki erkek arkadaşlarından birisinin kulağına uzunca süre bir şeyler söyledi.GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİBundan yaklaşık 30 dakika sonra mekandan ayrılan Bahar Şahin, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine eliyle yüzünü kapatarak aracına doğru ilerledi. Aracın torpidosundaki çiçekler dikkat çekerken, gazetecilerin tekrardan fotoğraf alması ile oyuncu yine yüzünü eliyle gizlemek istedi.Çiçeklerin kimden geldiği merak konusu olsa da, Şahin bu sorulara yanıt vermedi.