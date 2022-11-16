. Melisa Döngel yeni projesinden bahsetti
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Melisa Döngel yeni projesinden bahsetti

Geçtiğimiz Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı Prestij Meselesi filmi hakkında açıklamalarda bulundu. Keyifli halleri ile dikkat çeken Melisa Döngel, Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığını üstlendiği Prestij Meselesi ile ilgili "Birkaç ay içerisinde montajı da tamamlanıp, vizyona girecektir. Harika bir proje olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Ekleme: 16.11.2022 - 09:35 Güncelleme: 16.11.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Ekranların aranılan yüzlerinden olan Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Mekan çıkışı basın mensupları ile sohbet eden Melisa Döngel, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Döngel, "Yeni bir projeye başlıyorum ancak detay veremiyorum arkadaşlar. Çok mutluyum" dedi.

MELİSA DÖNGEL'DE PRESTİJ MESELESİ AÇIKLAMASI

Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığını üstlendiği 'Prestij Meselesi' hakkında da açıklamalarda bulunan Döngel, şunları söyledi:

"Birkaç ay içerisinde montajı da tamamlanıp, vizyona girecektir. Harika bir proje olduğunu söyleyebilirim. Bir sahne için saçımı boyatmam gerekiyor sanırım. Birkaç gün içinde boyatacağım ve bitireceğiz"
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