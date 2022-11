Kıvanç Tatlıtuğ'dan Covid-19 açıklaması

Eşi Başak Dizer ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez koronavirüsü atlattıklarını açıkladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, "Biz ailece korona olduk ama çok şükür, çocuğumuzla beraber iyileştik. Şimdi herkes iyi" dedi

2016'da dünyaevine giren ve geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Dizer, arkadaşının aracıyla ayrılırken, eşi ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"BEREN İLE ÇALIŞMAK ÇOK KONFORLU"



Tatlıtuğ, Beren Saat ile Amerika'da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılınca, "Amerika bitti, döndük. Çok güzel geçti. Harika bir film çektik. Filmin gecesine maalesef katılamadım. Biz ailecek korona olduk ama çok şükür, çocuğumuzla beraber iyileştik. Şimdi herkes iyi" ifadelerini kullandı.



'Aşk-ı Memnu'nun ardından Saat ile kamera karşısına geçtiği hatırlatılan Kıvanç Tatlıtuğ, "Çok keyifliydi. Beren ile çalışmak çok konforluydu. Su gibi akıp, geçti. Yurtdışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı. Çok güzel bir iş oldu" dedi.



"BU KONULAR BENİ AŞIYOR"



Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçeceği konuşulan ünlü oyuncu, "O işlere ben hiç karışmıyorum. Şu anda bir dizi projesi var, onunla ilgileniyoruz. Partnerle yapımcı ilgileniyor. Bu konular beni aşan konular olduğu için yorum yapmak istemem. Ben bir proje ile anlaştım, onun hazırlıklarına girdik. Yakın zamanda başlayacağız" açıklamasında bulundu.



"KURT EFE BANA BENZİYOR"



Ünlü oyuncuya, Başak Dizer'in, oğlunu kendisine benzettiği hatırlatıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Evet, benziyor. Sarışın, renkli gözlü, şimdilik. Çok çabuk büyüyorlar. Allah isteyen herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.



"SABAH KALKIŞLARIM BİLE BİR BAŞKA OLUYOR"



Muhabirlerin, "Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna yanıt veren Tatlıtuğ, "Çok keyifli arkadaşlar. Çok şey değişti hayatımda. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor..." açıklamasını yaptı.



"HAYATI SEVE SEVE PAYLAŞIYORUZ"



Eşi Başak Dizer'e çok yardım ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Hayat her anlamda müşterek. Hayatı paylaşıyoruz, seve seve hem de... Her anı bambaşka bir tecrübe... Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. "Ben sosyal medya işleriyle çok ilgilenmiyorum, benim alanımın dışında kalıyor" diyen ünlü oyuncu, dövmeleriyle alakalı da, "Bir anlamı var. Kafama estirdim yaptırdım. Anlamı bende kalsın" şeklinde konuştu



"BABALIĞA ALIŞTIM"



Oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını, "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik... Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti. Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu" demişti.