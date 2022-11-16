Hayal Köseoğlu: Robotlaştık

Mucize Doktor, Mahkum gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, içini döktü.

Daha önce verdiği bir röportajda "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz" açıklamasını yapan Hayal Köseoğlu içini döktü. Bakın ünlü yeni çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Etrafım başarılı insan dolu"



Baskıcı düzenine isyan bayrağı açan oyuncu, "Etrafım başarılı insanlarla dolu. Çok parası, ödülleri olan, kendini kanıtlamış, sevenleri, takipçileri milyonlara ulaşmış, güzel, yakışıklı birçok insan var çevremde



"Mutlu değiller"



Ama ben hayatımda o kadar az mutlu insana rastladım ki inanamazsınız. Çünkü çoğumuzun kafasında tek bir ses var; ‘Yeterli değilsin’! Bu ses, aç bir canavar gibi.



"Robot olduk"



Durmadan sevilmek ve yeterli olmak için eksik gördüğümüz yerleri kapatmaya çalışan robotlara dönüştük.



"Yabancılaştık"



Hangi estetik, hangi marka, hangi yaz tatili, hangi sevgili, hangi teknolojik alet, hangi madde dolduracak acaba içimizdeki eksikliği? Binlerce şeye sahip olmak için hayatını harcayan, bunun doğru olduğuna inandırılmış, gözünün feri sönmüş insanlarla dolu etrafımız. Yabancılaştık birbirimize. Yakında robottan hiçbir farkımız kalmayacak." diye konuştu.