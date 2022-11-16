. Gençlik fotoğrafını görenle tanıyamadı!

Rock müziğin sevilen isimlerinden olan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı. Büyük bir hayran kitlesi olan Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafını görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medya kullanıcıları "Tanımakta güçlük çektim" dedi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Paylaşımları ile sıkça adından söz ettiren Hayko Cepkin, dikkatleri üzerine çekti.Ünlü rock şarkıcı Cepkin'in gençlik yıllarına ait paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Cepkin'in takipçileri fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Ünlü şarkının takipçileri "Abi bu ne hal", "Hayko'yu resmen tanıyamadım" ve "Gördüğüm gerçek mi?" gibi yorumlarda bulundu.