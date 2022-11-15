. Yeni evinin değeri dudak uçuklattı!

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44), geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yapmış; Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik olmuştu.85 BİN TL'LİK GELİNLİKZüleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftten güzel oyuncu, askısız bir gelinlik tercih ederken; siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullanmıştı. 'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıklamıştı.'ÇOK HEYECANLIYIZ'Bahadır, düğün sonrası; 'Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum' diyerek duygularını paylaşmıştı.'AŞK OLSUN ÖNCELİK'Zaman zaman birlikte paylaşım yapan çift, Ramazan Bayramı'nı 'Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim' mesajıyla kutlamıştı. Ünlü müzisyen ise eşiyle romantik karesine, 'Bir bayram bırakıyorum buraya. Bayramı bayram yapan en güzel şey olan 'sevginin' içinde olduğu' notunu düşmüştü.4 MİLYON TL'YE ALDI, 6 MİLYON TL'YE SATTI!Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Gökçe Bahadır'ın, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük'ten yaklaşık 10 milyon TL'ye ev aldığı öğrenildi.Oyuncu, iki yıl önce Alaçatı'da 4 milyon TL'ye satın aldığı daireyi, 6 milyon TL'ye elinden çıkardı. Bahadır'ın, oradaki evi yatırım için aldığı ve oturmadığı ortaya çıktı. Son dönemde reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu, satıştan elde ettiği miktarın üzerine 4 milyon TL daha üzerine koyarak, Bodrum'a geçti.'PARASINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR' İDDİASIÜnlü ismin, İstanbul'da olmadığı dönemde eşiyle yeni aldığı evinde yaşayacağı öğrenildi. Oyuncunun, kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı söyleniyor.