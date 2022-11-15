. Ünlü çift ayrılma kararı aldı!
  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 19,17 - 19,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çift ayrılma kararı aldı!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir beraber. Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un evleneceği konuşuluyordu, ancak çiftten beklenmedik ve şaşırtıcı bir karar geldi. İşte Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un ayrılığı ile ilgili ortaya atılan ilk iddia!

Ekleme: 15.11.2022 - 09:13 Güncelleme: 15.11.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. 

ÇİFTİN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu.

ÇİFT THOR'UN KISKANÇLIK KRİZLERİ YÜZÜNDEN AYRILDI!

Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü. 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle, hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.

"HER ADIMDA YANIMDA"

Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu, nişanlısını anlattı. Deniz, "Çok zeki, şefkatli ve sevgisini gösteren bir adam. Her adımımda yanımda. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak çok zor" ifadelerini kullandı. Dilan Çiçek Deniz'in üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Deniz, geçen Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Geçen ay boşanan Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı. Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Ancak düğün, Dilan Çiçek Deniz'in işleri nedeniyle iptal olmuştu.




















Başkan Erdoğan Biden ile görüşüyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!
İBB borç batağında! Yasal sınırı 1.5 kat aştı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Bali'de G20 Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan temaslara başladı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi!
Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler
Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...
'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!
Fahrettin Altun Türkiye'deki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu katkılara yenisi eklendi
Patlamanın ardından Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Emniyet, PYD/YPG dedi ama...'
ABD Başkanı Biden Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü! 'Yeni bir Soğuk Savaş olmayacak!'
İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor