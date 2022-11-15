Ünlü çift ayrılma kararı aldı!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir beraber. Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un evleneceği konuşuluyordu, ancak çiftten beklenmedik ve şaşırtıcı bir karar geldi. İşte Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un ayrılığı ile ilgili ortaya atılan ilk iddia!

27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla dikkat çekiyor.



Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.



ÇİFTİN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU



Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu.



ÇİFT THOR'UN KISKANÇLIK KRİZLERİ YÜZÜNDEN AYRILDI!



Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü. 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle, hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.



"HER ADIMDA YANIMDA"



Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu, nişanlısını anlattı. Deniz, "Çok zeki, şefkatli ve sevgisini gösteren bir adam. Her adımımda yanımda. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak çok zor" ifadelerini kullandı. Dilan Çiçek Deniz'in üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Deniz, geçen Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi almıştı. Geçen ay boşanan Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.



Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı. Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Ancak düğün, Dilan Çiçek Deniz'in işleri nedeniyle iptal olmuştu.









































