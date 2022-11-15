'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum.'
Son dönemde açıklamaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulan Esra Dermancıoğlu 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, "Psikiyatrlardan yardım istiyorum" dedi.
Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fotoğrafını yayınlayan 53 yaşındaki oyuncu, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum" dedi.
Ünlü isim, dikkat çeken paylaşımında ayrıca takipçilerine "Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" sözleriyle seslendi.
Ünlü isim, dikkat çeken paylaşımında ayrıca takipçilerine "Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" sözleriyle seslendi.