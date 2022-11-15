. 'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum.'
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Beyaz Gazete
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'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum.'

Son dönemde açıklamaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulan Esra Dermancıoğlu 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, "Psikiyatrlardan yardım istiyorum" dedi.

Ekleme: 15.11.2022 - 21:45 Güncelleme: 15.11.2022 - 21:46 / Editör: Ozge Selin
Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fotoğrafını yayınlayan 53 yaşındaki oyuncu, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum" dedi.

'Tükenmişlik sendromu yaşıyorum.'

Ünlü isim, dikkat çeken paylaşımında ayrıca takipçilerine "Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" sözleriyle seslendi.
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