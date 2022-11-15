. Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Merve Boluğur, "Arkadaşlıklarım saçma nedenlerle aniden bitiyor, ne önerirsin?" sorusunu yönelten bir takipçsine, "Lüzumsuz zaten 1-2 tane yeter" yanıtını verdi."ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"Ünlü oyuncu, "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusu üzerine ise "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez. Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.