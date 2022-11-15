Merve Boluğur'dan flaş açıklama!
Oyunculuğu bırakıp, müziğe yönelen Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'la dünyaevine girmişti. Ünlü isim, Instagram hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı.
Merve Boluğur, "Arkadaşlıklarım saçma nedenlerle aniden bitiyor, ne önerirsin?" sorusunu yönelten bir takipçsine, "Lüzumsuz zaten 1-2 tane yeter" yanıtını verdi.
"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"
Ünlü oyuncu, "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusu üzerine ise "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez. Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.
"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"
Ünlü oyuncu, "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusu üzerine ise "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez. Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.