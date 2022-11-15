Mehmet Aykaç'ın panik anları!

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Etkileyici' dizisiyle kamera karşısında geçen oyuncu Mehmet Aykaç, önceki gece kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Aykaç, gazetecilerin sorularına yanıt vermeyerek kız arkadaşından uzaklaşırken, gizemli kadın ise "Neden çekiyorsunuz?" diyerek; muhabirlere bağırdı.

2015-2018 yılları arasında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' adlı dizide Lösemi ile mücadele eden 'Serkan' karakterine hayat veren 30 yaşındaki Mehmet Aykaç, o dönem rolü için saçlarını kazıtmasıyla gündeme gelmişti. Aykaç, uzun araştırmalar yaptığı hastalıkla ilgili profesyonel destek de almıştı.



Hastalığın hem bedende, hem de psikolojik anlamda yaşattıklarını araştıran oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



Canlandırdığım karakterin kemoterapi sürecinde neler hissettirdiğini anlamak için bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin yakınlarından bilgi aldım. Öğrendiklerimi olabildiğince minimal ifade etmeye çalıştım. Saçlarını niye kestiklerini öğrendim. Araştırmalarım hakkında çok fazla duygusal içerikli şeyler söylemek istemiyorum çünkü çok büyük bir farkındalık gerektiren bir konu...



'SAÇLARIM KAYITTAYKEN KESİLDİ...'



Dizinin çekimleri esnasında saçları kesilen Aykaç, yaşadığı deneyimi; 'Saçlarım sahne gereği kayıt anında kesildi. Ben o sırada oynuyordum ama karşımda ki aynaya baktığımda ilk dökülen saçla tarif edemeyeceğim bir duygu hissettim. Çünkü sadece saçımı kesecek olmam değil, Lösemi hastalığını düşünmem ve hissetmem beni çok etkiledi' şeklinde anlatmıştı.



ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ



Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisindeki rol arkadaşı Gülper Özdemir ile arkadaşlığını aşka dönüştürmesiyle adından söz ettirmişti. Oyuncuların, projenin final yapmasından sonra sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Yaklaşık üç aydır birlikte olduğu öğrenilen Özdemir ile Aykaç, aşklarını Instagram'dan ilan etmişti.



İlk zamanlar ilişkilerini saklayan ve gittikleri yerlerde ayrı ayrı paylaşım yapan oyuncular, Batum tatilinde sevgili olduklarını duyurmuştu. İkili, selfie yaptıkları kareyi sosyal medya hesaplarındaki sayfalarına taşımıştı. Özdemir ve Aykaç, Batum tatilinden önce ise Karadeniz turu yapmıştı.



SORULARA YANIT VERMEDİ



Mehmet Aykaç, tüm bunların ardından geçtiğimiz gece Arnavutköy'de kız arkadaşı ile objektiflere takıldı. Basın mensuplarını görünce kız arkadaşının yanından uzaklaşan genç oyuncu, 'İyi akşamlar' diyerek sorulara yanıt vermedi.



Flaşların patlaması ile ünlü ismin gizemli kız arkadaşı ise yolun tam tersine yürüyerek, 'Neden çekiyorsunuz?' diye bağırdı. İkili, yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı ve daha sonra gazetecilerin gitmesi ile ileride tekrar buluştu.